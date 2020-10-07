Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda ekipler bir miktar eroin, esrar, bonzai, 3 tabanca ve bir tüfek ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüpheli 2 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

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