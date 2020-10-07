Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda ekipler bir miktar eroin, esrar, bonzai, 3 tabanca ve bir tüfek ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şüpheli 2 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 10:15 - Kaynak: AA
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