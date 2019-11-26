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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 620 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:54 Kaynak: AA
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