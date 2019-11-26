Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:54 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 620 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı AB Uyuşturucu Raporu: PKK, organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı! Suçüstü yakalandı