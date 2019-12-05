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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
6 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:34 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar eroin ve sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 955 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.K, H.Ç, E.G, E.U. ve A.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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