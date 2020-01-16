Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 95 personelin katılımıyla bazı ev, iş yeri ve şüpheliler üzerinde arama yaptı.

Bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 46 metruk bina kontrol edildi, uyuşturucu etkisindeyken araç kullanan kişiye 6 bin 631 lira ceza uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:16 Kaynak: AA
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