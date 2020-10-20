Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, belirledikleri adreslere düzenlenen operasyonda, fişek halinde esrar bonzai, eroin, 3 tabanca, 2 tüfek, hassas terazi, 8 uyuşturucu içme düzeneği ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Firari olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika