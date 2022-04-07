Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

07.04.2022 10:27
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinin Çiftlikönü, Çorlu ilçesinin Hıdırağa ile Çerkezköy ilçesinin Fevzi Paşa mahallelerindeki bazı adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Adreslerde ve bazı araçlardaki aramalarda 23 gram eroin, 115 gram bonzai, 294 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 265 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.T, A.Ş, T.B, C.T, Ö.K. ve İ.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Uyuşturucu Operasyonu, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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