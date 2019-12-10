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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı
6 saat önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Şarköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:52 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Şarköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltındaki B.U, T.K, T.C, A.Ö, A.U, Ş.Ö ve M.G.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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