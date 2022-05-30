Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

30.05.2022 10:03
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler ilçelerde bazı adresler ve şüphe üzerine durdurulan araçlardaki aramalarda 155 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.B, A.B, B.K, A.D, E.B, E.A, ve S.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika


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