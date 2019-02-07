Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Kişi Yakalandı
23 dakika önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ve Çorlu
ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen operasyonda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ile bir adet av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili S.C, G.E, S.Ö, Y.K. ve S.O. isimli 5 kişi gözaltına alındı.
Ayrıca İstanbul
'dan Tekirdağ'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine 34 BJA 534 plakalı otomobil Çorlu ilçesi girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili M.D, M.Y. ve E.D. isimli 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:09 Kaynak: İHA
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