Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik takip sonucu Hıdırağa Mahallesi'ndeki bazı adreslere yaklaşık 200 polisin katıldığı operasyon düzenledi.

Bazı şüphelilerin açmadığı kapılar, özel harekat polislerince "koçbaşı" ile kırıldı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 640 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:22 Kaynak: AA
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