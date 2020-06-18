Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri de ilçede belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi. Bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aramada bir miktar uyuşturucu, sentetik hap ve tabanca ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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