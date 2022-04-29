Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

29.04.2022 11:18
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 ilçede belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Adreslerde ve bazı araçlardaki aramalarda 60 gram eroin, bin 119 ecza hap, 170 gram sentetik kannabinoid, 75 gram skunk ve bir tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ö, C.K.D, E.P, Ö.G, E.G, M.K, M.Ç ve E.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Son dakika haberleri: Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu Operasyonu, Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:15 3 yaşındaki çocuk Kırşehir'deki yangında hayatını kaybetti
11:14 29 Nisan'da altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Sattığı daireye talep çok olunca ev turunu ücretli yaptı: Hafta içi 100, hafta sonu 150 TL
11:11 Yılan hikayesine döndü: Sarı kırmızlılarda seçim iptal!
11:09 Tedavisi için 1,5 milyon TL harcadığı kedisinin ölüm haberiyle yıkılan Esra Sönmezer, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
01:10 Kılıçdaroğlu'ndan 10 gündür elektriği kesik olan AK Parti seçmeni aileye ziyaret: 4 aydır kiralarını da ödememişler
10:56 Şile'deki kapalı havuz, hayvanlar için ölüm tuzağına dönüştü! Suya gömülmüş çok sayıda köpek ve kedi ölüsü bulundu
10:59 29 Nisan'da dolar 14,81 seviyelerinde alıcı buluyor
10:45 Türkiye'de filmleri aratmayan esir takasının başrolündeki Rus pilot konuştu: İnsanlık dışı işkencelere maruz kaldım
10:43 Murat Dalkılıç, evlilik sorusunu duyunca röportajı yarıda keserek kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 11:24:05. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement