Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı

7 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa, Şeyhsinan ve Zafer mahallelerinde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen adreslere operasyon düzenledi.

Bir miktar para ve kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim
Evden kaçan 18 yaşındaki kızını, arabada öldürdü Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 18:58:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]