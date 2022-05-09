Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

09.05.2022 13:39
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydoğdu, Altınova ve Bahçelievler mahallelerinde belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Adreslerde ve şüphe üzerinde durdurulan bazı araçlardaki aramalarda 3 gram esrar, 20 ecza hap, 3 gram bonzai ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.A. İ.A. S.G. N.Ş. H.B. M.G. H.Ç. T.Ö. ve M.T. emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Uyuşturucu Operasyonu, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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