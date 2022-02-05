Tekirdağ'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde gözaltına alınan 2 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Maksi Kavşağı'nda "dur" ihtarına uymayan bir otomobili takibe aldı.
Ekiplerin takibi sonucu durdurulan otomobildeki aramada, ekmeğin arasına gizlenmiş 65 gram skunk ve 335 gram bonzai ele geçirildi.
Otomobil sürücü Ş.K. ile A.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika