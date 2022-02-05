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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

05.02.2022 12:50
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde gözaltına alınan 2 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı.

Tekirdağ'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde gözaltına alınan 2 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Maksi Kavşağı'nda "dur" ihtarına uymayan bir otomobili takibe aldı.

Ekiplerin takibi sonucu durdurulan otomobildeki aramada, ekmeğin arasına gizlenmiş 65 gram skunk ve 335 gram bonzai ele geçirildi.

Otomobil sürücü Ş.K. ile A.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler, Uyuşturucu, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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