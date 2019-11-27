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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince iki ilçede düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 620 lira ele geçirilmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:26 Kaynak: AA
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