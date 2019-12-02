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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:10 Kaynak: AA
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen adreslere düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 111 uyuşturucu hap, 35 fişek halinde uyuşturucu madde ve 46 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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