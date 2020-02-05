Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Hıdırağa Mahallesi'nde bazı adreslere düzenlenen ve bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.