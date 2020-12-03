Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Ç. ve E.Ö. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçlamasıyla tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Aramada uyuşturucu ile hassas terazi ele geçiren ekipler, T.Ç, A.K. ve E.Ö'yü gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hürriyet Mahallesi 'nde şüpheli T.Ç'nin evinde arama yaptı.

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