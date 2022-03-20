Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

20.03.2022 13:17

Edinilen son dakika haberine göre Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Aydoğdu ve Karadeniz Mahallesi'nde belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, küçük paketlerde 70 paket metamfetamin, 10 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Olayla ilgili F.E. S.S. A.T. ve S.K gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.E. ve S.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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