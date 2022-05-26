Tekirdağ'da 3 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 3 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

26.05.2022 09:23
Tekirdağ'da 3 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik geçit vermiyor. İlçede belirlenen adreslerde yapılan aramada, 13 gram bonzai, 18 gram metamfetamin, 115 gram esrar, bir miktar uyuşturucu hap, ruhsatsız pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi. Konuyla ilgili 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 kişi çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

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