Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

01.09.2022 12:45

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ ve Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa ve Esentepe mahallelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

İki adreste yapılan aramalarda 1 kilo 145 gram eroin, hassas terazi, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.Ş, A.Ş. ve H.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şüphelilerin emniyetten çıkışları

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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