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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

18.02.2022 13:02
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evde 2 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 7 kişiden ikisi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evde 2 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 7 kişiden ikisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir evde yaptığı aramada 2 kilogram esrar ele geçirdi, evdeki 7 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.U. ve M.M. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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