Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evde 2 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 7 kişiden ikisi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir evde yaptığı aramada 2 kilogram esrar ele geçirdi, evdeki 7 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.U. ve M.M. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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