Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin sokak satıcılarına yönelik narkotik köpeği 'Kiraz' ile düzenlediği operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Hıdırağa Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu satanları belirledi. Mahallede önceden belirlenen adreslere, narkotik köpeği 'Kiraz'ın da kullanıldığı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda sokaklarda satışa hazır uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu haplar ele geçirildi. B.K., Ü.K., R.B., N.Ö., S.Ö., E.Ş., G.K., G.T., Ö.A. ve Y.I. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.