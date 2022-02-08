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Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

08.02.2022 21:37
Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 250 polisin katılımıyla uyuşturucu madde satıcıları başta olmak üzere suç işleyen kişilere yönelik olarak şafak operasyonu düzenlendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 250 polisin katılımıyla uyuşturucu madde satıcıları başta olmak üzere suç işleyen kişilere yönelik olarak şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi'nde asayiş ve narkotik konuları ile ilgili olarak önceden belirlenen 14 ayrı adrese toplamda 250 polisin katılımıyla eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Baskınlar sırasında şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabanca ve tüfeklere ait yaklaşık 50 adet fişek, 40 gram uyuşturucu maddelerden bonzai olarak da bilinen sentetik kannabinoid maddesi, yaklaşık 20 sentetik hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Hedef şüphelilerden 11'inin gözaltına alındığı operasyonda çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan bir kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Uyuşturucu, Tekirdağ, Hisarcık, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu - Son Dakika
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