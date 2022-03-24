TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gözlatına alınan diğer 5 şüpheli adli kontol şartıyla serbest kaldı. Tekirdağ İl Jandarma ekipleri Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi'nde A.G.'nin evinden uyuşturucu sattığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı baskında, 285 gram toz esrar, 15 gram eroin, 5 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramada ayrıca uyuşturucu üretiminde kullanılan şişelenmiş halde sıvı asit ve aseton, uyuşturucu madde tartımında ve içiminde kullanılan cam huni ve malzemeler, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 12 adet fişek ele geçirildi.

1 KIŞİ TUTUKLANDI, 5 KISIYE ADLI KONTROL Ev sahibi A.G. ile evde bulunan E.G., G.G., M.B., M.P., ve B.Ş., gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.G., G.G., M.B., M.P., ve B.Ş., jandarmada ki işlemlerin ardından Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan A.G. uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.