Üye Girişi
Tekirdağ'da uyuşturucu şüphelisi iki kişi tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucu şüphelisi iki kişi tutuklandı

04.02.2022 11:25
Tekirdağ'da uyuşturucu şüphelisi iki kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobilde gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobilde gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Köseilyas Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yaptı.

Aramada 30 gram eroin, 20 gram bonzai, 30 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 200 lira ele geçirildi.

Otomobilde bulunan K.T. ve Ç.Ç. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu şüphelisi iki kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:26 1,5 milyon borcu olan kiracısı yaşlı ev sahibini öldüresiye dövdürdü! O anlar kamerada
11:25 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çarpıcı itiraf: Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık
11:23 Gezici Araştırma sordu: Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer? Cevap: Güvenilir!
11:21 4 Şubat dolar/TL 13,56 seviyelerinde alıcı buluyor
11:19 "Millet İttifakı'nda çatlak var" iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kimse kimseye mecbur değil
11:16 4 Şubat altının gram fiyatı 787 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:12 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Züleyha, Çukurova halkını nasıl etkileyecek?
09:52 Alamadığı parasını meyveye dönüştürerek çaldı!
10:45 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat, Nazlı'yı Barış'tan koruyabildi mi?
10:21 Samanlıkta tilki besleyen adam: Besliyorum sözünde durursa hindilerimi yemeyecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 11:33:12. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu şüphelisi iki kişi tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement