Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticaretine 4 Tutuklama
1 saat önce
TEKİRDAĞ'da uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.
TEKİRDAĞ'da uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü, tutuklandı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Süleymanpaşa
ilçesinde bazı şüphelilerin, İstanbul
'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yaklaşık 3 ay boyunca teknik takibe alınan 10 şüpheli, önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
- Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:40 Kaynak: DHA
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