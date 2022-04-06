Tekirdağ'da uyuşturucu ve sahte banknot ele geçirildi, 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu ve sahte banknot ele geçirildi, 3 kişi yakalandı

06.04.2022 14:20
Tekirdağ'da uyuşturucu ve sahte banknot ele geçirildi, 3 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir araçta uyuşturucu ve sahte banknot ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir araçta uyuşturucu ve sahte banknot ele geçirildi.

Polis ekipleri ilçe merkezinde şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan 3 kişinin üst aramasında ve aracın çeşitli bölümlerinde 100 gram uyuşturucu ve sahte 600 lira ele geçirildi.

Ardından şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan polis, 400 gram uyuşturucu daha buldu.

Gözaltına alınan şüpheliler H.B, E.K. ve M.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Uyuşturucu, Tekirdağ, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu ve sahte banknot ele geçirildi, 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu ve sahte banknot ele geçirildi, 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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