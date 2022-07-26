Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi: 10 gözaltı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi: 10 gözaltı

26.07.2022 10:06
Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi: 10 gözaltı

Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken konuyla ilgili 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken konuyla ilgili 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalar sonucunda 7 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 27,5gr eroin maddesi, 1,79 gr metamfetamin, 3,6 esrar maddesi ve 1 adet uyuşturucu ekstasy ele geçirildi. Uygulamada konuya ilişkin 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
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Tekirdağ'da anız ve çamlık alan alev alev yandı Tekirdağ'da anız ve çamlık alan alev alev yandı Çorlu'da arızalanan araç alev aldı Çorlu'da arızalanan araç alev aldı
Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi: 10 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi: 10 gözaltı - Son Dakika
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