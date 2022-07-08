Tekirdağ'da uyuşturucuya bir darbe daha - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucuya bir darbe daha

08.07.2022 12:00
Tekirdağ'da uyuşturucuya bir darbe daha

Tekirdağ'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şüphelinin üzerinden 9 fişek eroin maddesi çıktı.

Tekirdağ'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şüphelinin üzerinden 9 fişek eroin maddesi çıktı.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Bayram öncesi asayiş ve denetim uygulamalarını artıran Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerinin, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısları engelleme ve önleme amaçlı gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde, şüphe üzerine durdurulan Ö.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında 9 fişek eroin maddesi ele geçirildi.

Üzerinde eroin maddesi ele geçirilen Ö.K. isimli şüpheli gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Tekirdağ'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi Tekirdağ'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi
Kaynak: İHA

Hisarcık, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da uyuşturucuya bir darbe daha - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucuya bir darbe daha - Son Dakika
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