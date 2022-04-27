Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok: 11 gözaltı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok: 11 gözaltı

27.04.2022 13:32
Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok: 11 gözaltı

Tekirdağ il genelinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 11 şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ il genelinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 11 şahıs gözaltına alındı. Uyuşturucu operasyonunda sokakta 'Afiyet olsun' yazılı kese kağıdından uyuşturucu çıktı.

Çorlu Narkotik Suçlarlalar Mücadele Grup Amirliği görevlileri ilçe dahilinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan ve torbacı tabir edilen şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Hıdırağa Mahallesi üzerinde kaldırım dibinde "Afiyet olsun' ibaresi bulunan kese kağıdı incelendiğinde içerisinde, 6 adet fişek halde uyuşturucu maddelerin 8.14 gram eroin olduğu tespit edildi. Olaya ilişkin şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ İstanbul Yolunda Tekirdağ Emniyet ekiplerince durdurulan aracın içindeki şahısların üst aramasında sigara paketi içerisinde bulunan 1 adet uç kısmında zıvanası bulunan içerisinde tütünle karışık kubar esrar maddesi olan daralı 1,3 gr gelen sarma sigaralığı ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Bulundurmak" suçundan 1 şahıs gözaltına alındı.

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesinde bir adres üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan M.K isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında; 3 fişek daralı ağırlığı 6.39 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı pipe ele geçirilerek, şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Başka bir olayda ise M.Y.'nin Hıdırağa Mahallesine giderek yüklü miktarda uyuşturucu madde alacağı ve yine şahsın ikametinde de uyuşturucu madde olabileceği şeklinde istihbarı bilgiler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hıdırağa Mahallesi civarında gerekli tertibatlar alınarak 21.04.2022 günü saat: 15.25 sıralarında bahse konu araç görevlilerce durdurulmaya çalışılmışsa da, 'Dur' ikazına uymayan araç kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu durdurulan aracın sürücüsü gözaltına alındı. Şahsın adresinde yapılan aramada, yaklaşık 20 gram gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli M.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Çorlu ilçesinde bulunan Hıdırağa Mahallesinde başka bir adrese yönelik düzenlenen operasyonda satışa hazır 8,30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Konu ile ilgili B.P. ve E.Ç. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılarak, şahıslar gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde İstanbul'dan yüklü miktarda esrarın kente getirilip satılacağı ihbarı polisi kısa sürede harekete geçirdi. İlçenin girişinde vaziyet alan polis ekipleri şüpheli 2 aracı durdurdu. Araçlarda bulunan şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, yarım kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili M.C.K., U.K., K.Y. VE E.T. gözaltına alınırken, olayla bağlantısı olabileceği 2 kişinin daha yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde U.T.K. isimli şahsın Gazi Osman Paşa Mahallesindeki İşyerinde polis ekiplerince yapılan aramalarda, işyerinin merdiven boşluğunda bulunan beyaz renkli koli içerisine toplam uzunluğu 47 santimetre olan kesici alet ve 6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili şahsa işlem yapıldı.

Kavanozda uyuşturucu çıktı

Kapaklı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde de bir adreste yapılan aramalarda, bezelye ibareli ağzı kapalı kavanozun içerisinde 124 gram Hint Keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili şahsa işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

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Uyuşturucu, Tekirdağ, Hisarcık, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok: 11 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok: 11 gözaltı - Son Dakika
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