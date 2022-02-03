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Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok

03.02.2022 16:11
Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok

Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 3 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 3 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan K.Y.nin kaba üst aramasında 2,7 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.

Aydoğdu Mahallesi üzerinde ekibi görünce hızla kaçan bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada, el çantası içinde şeffaf poşet içinde daralı 0,8 gram bonnzai, ve vites körüğü altında gizlenmiş 7,8 gram metamfetamin bulundu. Maddelere el konularak şahıs yakalandı.

Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesinde de uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda daha önceden hakkında uyuşturucu madde ticari yapmak ve kullanmak suçundan işlem yapılan F.A. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 8,50 gram eroin maddesi ve toplam 80 TL ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

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Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
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