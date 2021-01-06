Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

06.01.2021 12:33
Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Tekirdağ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul yolu Beyazköy mevkisinde şüphe üzerine ticari bir taksiyi durdurdu.

Takside ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 20 uyuşturucu hap ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçesinde 3 kişinin üzerinde yaptığı aramada 10 gram eroin ve 20 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tekirdağ, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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