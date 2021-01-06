Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçesinde 3 kişinin üzerinde yaptığı aramada 10 gram eroin ve 20 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Takside ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 20 uyuşturucu hap ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

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