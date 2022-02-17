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Tekirdağ'da uzaklaştırma kararını ihlal eden kişi yaşlı anne ve babasını darbetti - Son Dakika

Tekirdağ'da uzaklaştırma kararını ihlal eden kişi yaşlı anne ve babasını darbetti

17.02.2022 15:32
Tekirdağ'da uzaklaştırma kararını ihlal eden kişi yaşlı anne ve babasını darbetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde uzaklaştırma kararını ihlal ederek yaşlı anne ve babasını darbeden şüpheli, gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde uzaklaştırma kararını ihlal ederek yaşlı anne ve babasını darbeden şüpheli, gözaltına alındı.

Hakkındaki uzaklaştırma kararını ihlal eden B.Ö, Camiatik Mahallesi Öztrak Caddesi'nde babası T.Ö. (74) ve annesi F.Ö'nün (73) yaşadığı eve geldi.

Ardından zile basan B.Ö, kapıyı açan anne ve babasını darbetti.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaşlı çift, sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheli B.Ö'yü gözaltına aldı.

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Tekirdağ, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uzaklaştırma kararını ihlal eden kişi yaşlı anne ve babasını darbetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uzaklaştırma kararını ihlal eden kişi yaşlı anne ve babasını darbetti - Son Dakika
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