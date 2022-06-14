Tekirdağ'da üzerinde 301 uyuşturucu hapla yakalanan kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, üzerinde 301 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Zanlı E.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine dün çalışma başlatmış, Sultanköy kavşağında durumundan şüphelendikleri taksiyi durdurmuştu.
Takside yolcu olarak bulunan E.K'nin üzerinde yapılan aramada, 301 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.
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