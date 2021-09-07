Tekirdağ'da üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan 9 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede umuma açık eğlence yerlerinde ve çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler şüpheliler üzerinde yaptıkları aramalarda, 9 ruhsatsız tabanca ile 68 mermi ele geçirdi.
Uygulama kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Kaynak: AA
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