Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı
Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde O.M. idaresindeki otomobili durdurdu.
Sürücü O.M. ve yanındaki C.G. üzerinde yapılan aramada 5,4 gram sentetik kannabinoid ile 14 fişek kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:25 Kaynak: AA
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