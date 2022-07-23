Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler Hıdırağa Mahallesinde durumundan şüphelendikleri M.M ile T.T'yi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.M ile T.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika