Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesinde bir metruk binada uyuşturucu kullanan kişiler olduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ekipler binada bulunan U.K. E.Ü.K. ve E.A'nın üzerinde yaptığı aramada, 213 gram eroin, hassas terazi ve uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.