Tekirdağ'da üzerinden uyuşturucu çıkan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üzerinde satışa hazırlanmış uyuşturucu madde bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheliler H.B ile F.C'nin üzerinde ve bulundukları bölgedeki metruk binaya gizlenmiş 120 gram bonzai, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 260 lira ele geçirildi.
Olayla ilgili H.B ve F.C gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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