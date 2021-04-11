Tekirdağ'da üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Tekirdağ'da üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı
11.04.2021 22:09
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda üzerinde satışa hazırlanmış eroin bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda üzerinde satışa hazırlanmış eroin bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Şüpheli E.K'nın üzerinde yapılan aramada 50 gram satışa hazırlanmış eroin ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 170 lira ele geçirildi.
Olayla ilgili E.K. gözaltına alındı.
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