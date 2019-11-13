Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da üzerine ağaç düşen adam ağır yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da üzerine ağaç düşen adam ağır yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ'da üzerine ağaç düşen adam ağır yaralandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kesilen kavak ağacı başına düşen adam ağır yaralandı.

Tekirdağ'da üzerine ağaç düşen adam ağır yaralandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kesilen kavak ağacı başına düşen adam ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Malkara-Şahin yolu üzeri Gürgen Bayırı mevkisinde bir kişinin kestiği kavak ağacı, altında bulunan Hüseyin Şenkaya'nın (60) başına düştü. Ağır yaralanan Şenkaya, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Şenkaya, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:47 Kaynak: İHA
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