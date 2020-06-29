Tekirdağ'da uzman onbaşı trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Tekirdağ'da uzman onbaşı trafik kazasında hayatını kaybetti

Tekirdağ'da Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Mutlu, trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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