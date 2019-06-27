Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da üzüm çeşidini arttıracak projede sona gelindi
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Tekirdağ'da üzüm çeşidini arttıracak projede sona gelindi

40 dakika önce

Tekirdağ Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü tarafından melezleme yoluyla erkenci ve geçici üzüm yetiştirme çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ'da üzüm çeşidini arttıracak projede sona gelindi, System.String[]
Tekirdağ Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü tarafından melezleme yoluyla erkenci ve geçici üzüm yetiştirme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Tekirdağ'da üzüm çeşitlerinin arttırılması ve üreticinin daha fazla kazanması hedefleniyor.

Tekirdağ Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü tarafından melezleme yoluyla erkenci ve geçici üzüm çeşitlerinin elde edilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında emasküsyon çalışmaları gerçekleştirildi. Tüketicinin beğenisine sunulacak yeni ürünlerle Tekirdağ'da üreticinin daha fazla kazanacağı belirtilirken, projenin sonuçlanmasının ardından tescil çalışmalarının da başlatılacağı duyuruldu. Enstitü tarafından şimdiye kadar 21 sofralık ve şaraplık yerli üzüm tescil ettirildi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:45 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Ekonomi
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