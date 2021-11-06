Tekirdağ'da üzümden yapılan 25 geleneksel ürün tanıtıldı - Son Dakika

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce üzümden yapılan 25 geleneksel ürünün tanıtımı yapıldı.

Enstitüde düzenlenen programda, tadı ve aromasıyla benzerlerinden ayrılan Tekirdağ üzümünden yapılan bulama, pekmez, üzüm suyu, sirke ve hardaliyenin yanı sıra diğer ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Enstitüde çalışan kadınlar, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden bulama ve pekmezin yapımını anlattı.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gıda Teknolojileri Bölümü Gıda Yüksek Mühendisi Gamze Uysal Seçkin, üzüm ürünlerinin yapımı ve faydaları hakkında sunum yaptı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Bağcılık Araştırma Enstitüsünde bulunan milli koleksiyon bağında 1450 çeşit üzüm olduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Tekirdağ'da 35 bin dönüm arazide üzüm üretiliyor. Eskiden çok daha fazlaydı. Manisa'da bu rakam 700 bin dönüm. İzmir'de daha fazla. Yani biz de üzüm üretimimizi artırabiliriz. Üretici şunu söyleyebilir. 'Hadi ürettim de nasıl satacağım.' Gayet doğal. İşte buradaki faaliyetlerde üzümün hangi alanlarda kullanılabileceği, nasıl tüketilebileceği, üzümden neler yapılabileceğine dair fikir veren ürünleri görüyoruz."

Enstitü Müdürü Mehmet Ali Kiracı da üzümün ve ürünlerinin daha fazla tanıtılması gerektiğine işaret etti.

Üzüm ürünlerinin tescili ve dış pazarlara açılıp global lezzete dönüşmesi için çalışmalar yapılmasının önemini vurgulayan Kiracı, "Enstitü olarak bizler de bu konularda çalışmalar yürütmekteyiz. Merkezimizde geleneksel üzüm ürünlerinin standart bir ürün haline getirilmesi yanında üzümden fonksiyonel gıdalar ve inovatif ürünler geliştirilmesi çalışmaları yürüteceğiz." diye konuştu.

Etkinliğe Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve çiftçiler katıldı.