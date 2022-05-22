Tekirdağ'da vahşet: 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Tekirdağ'da vahşet: 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

22.05.2022 14:35
Tekirdağ'da vahşet: 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde cinnet getiren 25 yaşındaki kadın, 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde cinnet getiren 25 yaşındaki kadın, 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Gelincik Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cinnet getiren 25 yaşındaki S.K. adlı kadın, rehabilitasyon merkezi öğrencisi olduğu öğrenilen 6 yaşındaki kızı E.K.'yı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından elleri kanlı halde apartmandaki komşusuna giden kadın kızını bıçakladığını söyledi. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da vahşet: 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü
Tekirdağ'da vahşet: 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

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25 yaşındaki anne, 6 yaşındaki kızını parçalara ayırarak öldürdü 25 yaşındaki anne, 6 yaşındaki kızını parçalara ayırarak öldürdü
Kaynak: İHA

Bağlık mahallesi, Rehabilitasyon, Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da vahşet: 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da vahşet: 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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