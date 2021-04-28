Vatan Partisi, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı - Son Dakika

Vatan Partisi, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı
28.04.2021 13:31
Tekirdağ'da Vatan Patisi Çorlu İlçe Başkanlığı üyeleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.
Tekirdağ'da Vatan Patisi Çorlu İlçe Başkanlığı üyeleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.
Atatürk Meydanı'nda toplanan grup, Biden'in açıklamalarını kınadı.
Tekirdağ İl Başkan Vekili Songül Çelik, burada yaptığı açıklamada, Biden'in açıklamalarını kabul etmediklerini, Türkiye'nin hiçbir zaman katliam yapmadığını, vatanını savunduğunu kaydetti.
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