Tekirdağ'da vatandaşın yanan evi baştan sona yenilendi - Son Dakika

Tekirdağ'da vatandaşın yanan evi baştan sona yenilendi

08.10.2020 17:25
Tekirdağ'da vatandaşın yanan evi baştan sona yenilendi, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir vatandaşın yangında zarar gören evi, belediye tarafından baştan sona yenilendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir vatandaşın yangında zarar gören evi, belediye tarafından baştan sona yenilendi.

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen günlerde Karaevli Mahallesi'nde bir vatandaşın yangında hasar gören evi, baştan sona onarıldı.

Mahalle Muhtarı Aydın Akın'ın yangından sonra durumu bildirmesi üzerine Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yanan evde tadilat çalışmalarına başladı.

Prefabrik evde dökülen sıvalar yeniden yapıldı, tamamen yanan kapı ve pencereler yenilenerek evin iç ve dış cephelerinde boya-badana işleri yapılıp zarar gören elektrik tesisatının bakımı gerçekleştirildi.

Yangında tamamen hasar gören verandanın çatısı da yenilenerek vatandaşa teslim edildi.

Karaevli Mahallesi Muhtarı Akın, belediye yetkililerine, gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Akın, "İlgili arkadaşlar gelip yanan evde keşif yaptılar. Her ihtiyacıyla ilgilendiler. Kısa sürede vatandaşımızın mağduriyeti giderildi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e ve çalışmanın başından sonuna yakından ilgilenen ekiplere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Fen İşleri Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da vatandaşın yanan evi baştan sona yenilendi - Son Dakika

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