TEKİRDAĞ'DA VATANDAŞLAR DOLANDIRICILIĞA KARŞI UYARILDI - YENİDEN - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da polis, semt pazarlarında vatandaşları dolandırıcılık ve yankesicilik olaylarına karşı uyarıp, bilgilendirici broşürler dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında vatandaşları dolandırıcılık ve yankesicilik olaylarına karşı uyarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Mal varlığına karşı işlenen suçlar' konulu broşürleri, Süleymanpaşa ilçesinin en yoğun pazarlarından biri olan Perşembe pazarının giriş ve çıkışlarına asıldı. Daha sonra pazara çıkan polis ekipleri, vatandaşlar ve esnafa broşür dağıttı. Polis ayrıca vatandaşlara, kendilerini hakim savcı ve polis olarak tanıtarak, para isteyenlerin dolandırıcı olduğunu ve kesinlikli bu kişilere itibar etmemelerini isteyerek, karşılaştıkları böyle durumlarda polise başvurmalarını istedi.